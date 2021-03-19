Son dakika haberleri: HATAY Sokak köpeğinin kediye saldırdığı anlar kamerada
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Son dakika haberleri: HATAY Sokak köpeğinin kediye saldırdığı anlar kamerada

19.03.2021 14:24 | Son Güncelleme: 19.03.2021 14:29

Son dakika haberlerine göre Sokak köpeğinin kediye saldırdığı anlar kameradaHATAY'ın İskenderun ilçesinde bir sokak köpeğinin, çöp konteynerindeki kediye saldırdığı anlar, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Sokak köpeğinin kediye saldırdığı anlar kamerada

HATAY'ın İskenderun ilçesinde bir sokak köpeğinin, çöp konteynerindeki kediye saldırdığı anlar, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

İlçeye bağlı Gültepe Mahallesi'nde çöp konteynerinde yiyecek arayan bir sokak kedisine, köpek saldırdı. Çöp konteynerinden atlayan kediyi dişleriyle havada kapan köpek, bir süre hırpaladı. Kedinin de karşılık vermesi üzerine köpek saldırıyı bıraktı. Bölgeden uzaklaşan kedinin bir süre sonra ölüsü bulundu. Yaşananlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Son dakika haberleri: HATAY Sokak köpeğinin kediye saldırdığı anlar kamerada
Son dakika haberleri: HATAY Sokak köpeğinin kediye saldırdığı anlar kamerada
Son dakika haberleri: HATAY Sokak köpeğinin kediye saldırdığı anlar kamerada
Son dakika haberleri: HATAY Sokak köpeğinin kediye saldırdığı anlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 14:33:23. #1.15#
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