Son dakika haberleri | Hatay itfaiyesinden öğrencilere deprem ve yangın eğitimi
AA, Mehmet Bayrak - Güncel
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Son dakika haber: Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığınca, Sivil Savunma Günü nedeniyle öğrencilere deprem ve yangın söndürme eğitimi verildi.
HATAY (AA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığınca, Sivil Savunma Günü nedeniyle öğrencilere deprem ve yangın söndürme eğitimi verildi.
Antakya ilçesinde 4 okulda düzenlenen eğitimde, öğrencilere deprem ve yangın anında yapılması gerekenler anlatıldı.
Daha sonra sınıf içerisinde olası depreme karşı tatbikat yapılırken, okul bahçesinde ateş yakılarak yangın tedbirleri öğrencilere aktarıldı.
AA / Mehmet Bayrak - Güncel