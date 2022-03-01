Son dakika haberleri | Hatay itfaiyesinden öğrencilere deprem ve yangın eğitimi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Hatay itfaiyesinden öğrencilere deprem ve yangın eğitimi

AA, Mehmet Bayrak - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri | Hatay itfaiyesinden öğrencilere deprem ve yangın eğitimi

Son dakika haber: Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığınca, Sivil Savunma Günü nedeniyle öğrencilere deprem ve yangın söndürme eğitimi verildi.

HATAY (AA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığınca, Sivil Savunma Günü nedeniyle öğrencilere deprem ve yangın söndürme eğitimi verildi.

Antakya ilçesinde 4 okulda düzenlenen eğitimde, öğrencilere deprem ve yangın anında yapılması gerekenler anlatıldı.

Daha sonra sınıf içerisinde olası depreme karşı tatbikat yapılırken, okul bahçesinde ateş yakılarak yangın tedbirleri öğrencilere aktarıldı.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Mehmet Bayrak - Güncel

Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Yangın, Hatay, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title