Son dakika haberleri | Hatay'daki tefecilik operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki tefecilik operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tefecilik suçlarına yönelik çalışmalar sonucu, 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramada, borç ve tahsilat bilgilerini içeren 16 parça doküman, 4 cep telefonu ve bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

S.Ç, M.Ç, H.H. ve Y.D. gözaltına alındı.

AA / Erdal Türkoğlu - Son Dakika Haberleri

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