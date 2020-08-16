Son dakika haberleri: Hatay'da zirai alanda çıkan yangın korkuttu Gelen son dakika haberlerine göre Hatay'da zirai alanda çıkan yangın korkuttu Hatay'da, akşam saatlerinde çıkan zirai alandaki yangın korkuttu.

Hatay'da zirai alanda çıkan yangın korkuttu

HATAY - Hatay'da, akşam saatlerinde çıkan zirai alandaki yangın korkuttu. Yangın gece saatlerinde güçlükle kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yayladağı ilçesi Yukarıokçular Mahallesi'nde bulunan zirai alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle hızla yayılan alevlere 10 arazöz, 5 su tankı, 1 dozer, 5 teknik personel ve 30 işçi ile müdahale edildi. Yangın 3 saatin sonunda güçlükle kontrol altına alındı.

2 hektarlık alanın kül olduğu yangında soğutma çalışmaları sürerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA