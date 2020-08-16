Son dakika haberleri: Hatay'da zirai alanda çıkan yangın korkuttu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri: Hatay'da zirai alanda çıkan yangın korkuttu

Gelen son dakika haberlerine göre Hatay'da zirai alanda çıkan yangın korkuttu Hatay'da, akşam saatlerinde çıkan zirai alandaki yangın korkuttu.

16.08.2020 03:04 | Son Güncelleme: 16.08.2020 03:35

Hatay'da zirai alanda çıkan yangın korkuttu

HATAY - Hatay'da, akşam saatlerinde çıkan zirai alandaki yangın korkuttu. Yangın gece saatlerinde güçlükle kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yayladağı ilçesi Yukarıokçular Mahallesi'nde bulunan zirai alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle hızla yayılan alevlere 10 arazöz, 5 su tankı, 1 dozer, 5 teknik personel ve 30 işçi ile müdahale edildi. Yangın 3 saatin sonunda güçlükle kontrol altına alındı.

2 hektarlık alanın kül olduğu yangında soğutma çalışmaları sürerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberleri: Hatay'da zirai alanda çıkan yangın korkuttu

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Gaziantep'te her türlü toplu etkinlik 15 gün boyunca yasaklandı Güncel
Gaziantep'te her türlü toplu etkinlik 15 gün boyunca yasaklandı
Doya Doya Moda'da gergin anlar! Rakibini havuza attı Magazin
Doya Doya Moda'da gergin anlar! Rakibini havuza attı
Erdoğan'dan Merkel'in 'Oruç Reis' konusundaki ricasına net tavır: Devam edeceğiz Politika
Erdoğan'dan Merkel'in "Oruç Reis" konusundaki ricasına net tavır: Devam edeceğiz
Türkiye yeni Navtex ilan etti! Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gazın izi sürülecek Güncel
Türkiye yeni Navtex ilan etti! Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gazın izi sürülecek
Süper Lig şampiyonu Başakşehir, Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ı gündemine aldı Spor
Süper Lig şampiyonu Başakşehir, Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ı gündemine aldı
Tebdili kıyafetle hastaneleri denetleyen Şanlıurfa Valisi konuştu: İddiaları araştırmak için böyle denetledim Güncel
Tebdili kıyafetle hastaneleri denetleyen Şanlıurfa Valisi konuştu: İddiaları araştırmak için böyle denetledim
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi
Yaşlı adam, ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz ederken yakalandı
Yaşlı adam, ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz ederken yakalandı
Kaza sonrası olay yerine gelen bekçinin bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı
Kaza sonrası olay yerine gelen bekçinin bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa arasındaki anlaşmaya sert tepki: Anlaşma yapmaya yetkili değil
Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa arasındaki anlaşmaya sert tepki: Anlaşma yapmaya yetkili değil
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın
ABD'li doktor 'Yapamam' dedi, Türk doktor gözü kapalı kabul etti! Kurşun yelekle ameliyata girip kalbi kurtardılar
ABD'li doktor "Yapamam" dedi, Türk doktor gözü kapalı kabul etti! Kurşun yelekle ameliyata girip kalbi kurtardılar
Meteoroloji, 9 ile kuvvetli yağış uyarısı yaptı
Meteoroloji, 9 ile kuvvetli yağış uyarısı yaptı
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel'den dikkat çeken öneri: Grip aşısı mutlaka yaptırılmalı
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel'den dikkat çeken öneri: Grip aşısı mutlaka yaptırılmalı
15 yıl sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'nin yarı finalinde Messi ya da Ronaldo olmayacak
15 yıl sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'nin yarı finalinde Messi ya da Ronaldo olmayacak
Koronavirüse yakalanan Hemşire Kübra Aslankılıç, 1 hafta boyunca görme yetisini kaybetti
Koronavirüse yakalanan Hemşire Kübra Aslankılıç, 1 hafta boyunca görme yetisini kaybetti
Lokantada meydana gelen korkunç patlama kamerada! Alevler içinde kalan adamın üzerine tabaklar yapıştı
Lokantada meydana gelen korkunç patlama kamerada! Alevler içinde kalan adamın üzerine tabaklar yapıştı
Fransa'da ikinci dalga endişesi! Günlük koronavirüs vaka sayısı 3 bini aştı
Fransa'da ikinci dalga endişesi! Günlük koronavirüs vaka sayısı 3 bini aştı
Ordu'da düğünde aynı makyaj malzemesini kullanan 35 kişiye koronavirüs bulaştı
Ordu'da düğünde aynı makyaj malzemesini kullanan 35 kişiye koronavirüs bulaştı
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı
Bakan Koca: Virüs, bana bir şey olmaz diyenlerle, benden başkasına zarar gelmez diyenlerin desteğiyle yayılıyor
Bakan Koca: Virüs, bana bir şey olmaz diyenlerle, benden başkasına zarar gelmez diyenlerin desteğiyle yayılıyor
Bakan Soylu, 'Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim' diyen Biden'a meydan okudu
Bakan Soylu, "Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim" diyen Biden'a meydan okudu
Boğarak öldürdüğü sevgilisini çukura atarken güvenlik kamerasına yakalandı
Boğarak öldürdüğü sevgilisini çukura atarken güvenlik kamerasına yakalandı
Bayern Münih hezimeti sonrası gözyaşlarını tutamayan Messi'nin fotoğrafına yapılan yorum dikkat çekti
Bayern Münih hezimeti sonrası gözyaşlarını tutamayan Messi'nin fotoğrafına yapılan yorum dikkat çekti
Kıvanç Tatlıtuğ'un 10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan aldığı ücretle dudak uçuklattı
Kıvanç Tatlıtuğ'un 10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan aldığı ücretle dudak uçuklattı
Oyuncu Gonca Vuslateri, gıda zehirlenmesi yaşadı
Oyuncu Gonca Vuslateri, gıda zehirlenmesi yaşadı
Dikkatsizliklerinin bedelini, kaybolan paraları çöp kamyonunda arayarak ödediler
Dikkatsizliklerinin bedelini, kaybolan paraları çöp kamyonunda arayarak ödediler
Ece Seçkin'den çok konuşulacak meydan okuma: Ben zaten dünya starıyım ama dünyanın haberi yok
Ece Seçkin'den çok konuşulacak meydan okuma: Ben zaten dünya starıyım ama dünyanın haberi yok
İkinci el araç satışında yapılan yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de yayınlandı
İkinci el araç satışında yapılan yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de yayınlandı
İstanbul Boğazı'nda salgına rağmen 'dansözlü' yat partileri kamerada
İstanbul Boğazı'nda salgına rağmen "dansözlü" yat partileri kamerada
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Angela Merkel Meral Akşener Devlet Bahçeli Aylin Nazlıaka Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Nihat Doğan Tamer Karadağlı İbrahim Tatlıses
Spor Fuat Çapa Erol Bulut Fatih Terim Sergen Yalçın Mecnun Otyakmaz
Daha Fazla Kaza Çocuk Düğün Ağustos
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Hatay'da zirai alanda çıkan yangın korkuttu - Hatay
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.8.2020 03:46:36. #1.15#
title