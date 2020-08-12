Son dakika haberleri... Hatay'da Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu başlatıldı
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Son dakika haberleri... Hatay'da Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu başlatıldı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığınca Hatay'da Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu başlatıldı.

12.08.2020 11:27 | Son Güncelleme: 12.08.2020 11:32

İçişleri Bakanlığınca Hatay'da Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu başlatıldı.

Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Adana Jandarma Bölge Komutanlığınca Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu başlatıldı. Operasyonda Adana Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Hatay-Osmaniye ve Gaziantep İl Jandarma Komutanlıklarında görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 448 personel, 97 operasyonel tim görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Yıldırım 1-2-3-4 operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 15 terörist etkisiz hale getirilmiş, 30 mağara, sığınak ve depo imha edilmiş, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmişti.

(İHA)

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Son dakika haberleri... Hatay'da Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu başlatıldı

Kaynak: İHA

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