Son dakika haberleri! Hatay'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu - Haberler
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Son dakika haberleri! Hatay'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

Son dakika haberleri! Hatay'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Hatay'da yılbaşı öncesinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sahte içki üretenlere yönelik operasyon düzenledi.

HATAY (İHA) - Hatay'da yılbaşı öncesinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sahte içki üretenlere yönelik operasyon düzenledi. Sahte alkollü içki üretimi ve satışı yaptığı değerlendirilen 733 adreste yapılan kontrollerde 640 litre satışa hazır sahte rakı, 100 şişe sahte içki, 51 kilo el yapımı içki ve metil alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde 368 personelden oluşan 89 ekibin katılımıyla sahte içki üretenlere yönelik belirlenen adreslere operasyonda; Arsuz ve Samandağ ilçelerinde 1000 adet 0.5 litrelik pet şişe içerisinde toplam 640 litre satışa hazır sahte rakı ile 1 adet damıtma ünitesi ve 1 adet kaynatma kazanı ele geçirildi. Gözaltına alınan C.K. ve E.K. adlı şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde ise 166 işyeri denetlendi, 10 ikamette yapılan aramada ise 100 şişe sahte içki, 51 kilo el yapımı içki, 800 mililitre etil alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.M., M.M. ve H.S. adlı 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. - HATAY

Son dakika haberleri! Hatay'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

Son dakika haberleri! Hatay'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

Son dakika haberleri! Hatay'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

Son dakika haberleri! Hatay'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

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