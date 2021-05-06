Son dakika haberleri... Yasa dışı bahis operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Yasa dışı bahis operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı

Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından siber suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında Kırıkhan'da özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda 23 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde yapılan aramada 30 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar, 10 harddisk, 1 pompalı tüfek, 3 tabanca ve 25 bin lira ele geçirildi.

Zanlılar ifadeleri alınmak üzere Kırıkhan Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Son dakika haberleri... Yasa dışı bahis operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haberleri... Yasa dışı bahis operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haberleri... Yasa dışı bahis operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haberleri... Yasa dışı bahis operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

Kumar oynarken yakalanan şahsın sözleri şaşkınlık yarattı: Rüyamda görmüştüm, gerçek oldu
Kumar oynarken yakalanan şahsın sözleri şaşkınlık yarattı: Rüyamda görmüştüm, gerçek oldu
Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, cami provokasyonu sonrasında emekliliğini istedi
Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, cami provokasyonu sonrasında emekliliğini istedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Hakan Sabancı Nesrin Cavadzade
Spor Salih Uçan Fatih Terim Bülent Uygun Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Yasa dışı bahis operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 22:21:57. #1.16#

title