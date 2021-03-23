Son dakika haberleri... Hatay'da yaralı halde bulunan yılan kartalı tedaviye alındı
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Son dakika haberleri... Hatay'da yaralı halde bulunan yılan kartalı tedaviye alındı

23.03.2021 12:01 | Son Güncelleme: 23.03.2021 12:05
Son dakika haberleri... Hatay'da yaralı halde bulunan yılan kartalı tedaviye alındı

Gelen son dakika haberlerine göre Hatay'ın Samandağ ilçesinde jandarma ekiplerinin devriye sırasında yaralı halde bulduğu yılan kartalı tedaviye alındı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde jandarma ekiplerinin devriye sırasında yaralı halde bulduğu yılan kartalı tedaviye alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meydan Mahallesi'nde yürüttükleri önleyici kolluk devriyesi sırasında, arazide kanadından yaralı ve bitkin halde yılan kartalı buldu.

İl Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından teslim alınan kartal, Doğa ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne ait Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

Yılan kartalının, tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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