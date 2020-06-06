Son dakika haberleri... Hatay'da yaralı baykuş tedaviye alındı Son dakika güncel haberi... Hatay'ın Belen ilçesinde yaralı bulunan baykuş tedaviye alındı.

Hatay'ın Belen ilçesinde yaralı bulunan baykuş tedaviye alındı.

Atatürk Parkı'nda yaralı baykuş olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Ekipler kanadından yaralandığı belirlenen baykuşu korumaya aldı. Baykuşun tedavisinin ardından tekrar doğaya bırakılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA