Son dakika haberleri | Hatay'da yangından zarar gören orman alanlarına 2 milyon fidan dikilecek

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Hatay'da yaz aylarında yangınlar nedeniyle zarar gören yaklaşık 338 hektar ormanlık alanda yeniden ağaçlandırma çalışmaları başladı.

Yanan alanların eski görünümüne kavuşturulması amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında, Amanos Dağları eteklerinde yer alan Alahan Mahallesi'ndeki 30 hektarlık alanda ilk fidanlar toprakla buluşturuldu.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdür Yardımcısı İlkay Günay, AA muhabirine, geçen yıl Hatay'da 5 bin hektar alanın yangınlarda zarar gördüğünü söyledi.

Bu yıl Hatay'ın merkez Antakya, Hassa, Kırıkhan, Altınözü, Samandağ, Belen, Defne ve Dörtyol ilçelerinde ormanlık alanlarda çıkan yangınlarda yaklaşık 338 hektar alanın yandığını ifade eden Günay, bu alanların yeniden yeşillenmesi için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Günay, dikilen her fidanla geleceğe nefes olmak için çalıştıklarını dile getirerek, "Hatay'daki yanan ormanlık alanlara 2 milyon 136 bin fidan ekimi gerçekleştireceğiz ve Hatay'ın yeşillenmesine katkı sağlayacağız. Yanan alanlar yeniden yeşerecek." dedi.

Okullarda da bilinçlendirme çalışmaları yaptıklarını ayrıca alışveriş merkezlerinde fidan dağıtımı etkinlikleri gerçekleştirdiklerini aktaran Günay, bu etkinlikler sayesinde farkındalık oluşturup, orman sevgisini çocuklara ve vatandaşlara aşılamak için gayret gösterdiklerini kaydetti.

Günay, yıl boyunca fidan dikimine devam edeceklerini, isteyen vatandaşların ücretsiz fidan temin yapabileceğini belirtti.