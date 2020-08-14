Son dakika haberleri! Hatay'da üzerilerinde uyuşturucu bulunan 2 kişi gözaltına alındı Son dakika gelişmesine göre Hatay'da şüphe üzerine durdurulan 2 kişinin üst aramasında 250 gram takoz esrar ele geçirildi.

Hatay'da şüphe üzerine durdurulan 2 kişinin üst aramasında 250 gram takoz esrar ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu madde imal ve ticareti ile kullanımını önlemeye yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, Reyhanlı yolu üzerinde durumundan şüphelenilen iki kişiyi durduran ekipler, üst araması yaptı. Aramada, şüphelilerin üzerinde yaklaşık 250 gram takoz esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili A.Y. ve A.K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA