Son dakika haberleri: Hatay'da uyuşturucu ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Haberler
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Son dakika haberleri: Hatay'da uyuşturucu ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

AA / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Hatay'da uyuşturucu ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Hatay'da düzenlenen uyuşturucu ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

HATAY (AA) - Hatay'da düzenlenen uyuşturucu ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı şüphelilerin Gaziantep ve Kilis'ten aldıkları uyuşturucuyu Hatay'a getireceklerinin bilgisini aldı.

Şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler, A.N, N.D, M.M. ve M.S'nin içerisinde bulunduğu iki otomobili Hassa ilçesi Akbez Mahallesi'nde durdurdu.

Araçlarda yapılan aramada, 30 gram sentetik uyuşturucu, 5 uyuşturucu hap, 2 uyuşturucu içme aparatı ve 79 tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli karakoldaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ele geçirilen tarihi eser niteliğindeki malzemeler ise Hatay Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Son dakika haberleri: Hatay'da uyuşturucu ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

AA / Lale Köklü Karagöz - Son Dakika Haberleri
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