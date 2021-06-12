Son dakika haberleri... Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı
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Son dakika haberleri... Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı

Son dakika haberleri... Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı
Anadolu Ajansı / Burak Milli - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu şüphelilerine yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Evlerde 166,9 gram sentetik uyuşturucu, 15 uyuşturucu hap ile 43 gram esrar ele geçirildi.

Ekipler tarafından 5 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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