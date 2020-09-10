Son dakika haberleri: Hatay'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
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Son dakika haberleri: Hatay'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Gelen son dakika haberine göre Hatay'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Son dakika haberleri: Hatay'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
10.09.2020 21:05 | Son Güncelleme: 10.09.2020 21:08

Hatay'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Antakya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı ve ticaretini engellemek için çalışma başlattı.

Ekipler, merkez Antakya ilçesinde belirledikleri bir eve düzenledikleri operasyonda 10 gram esrar ile pompalı tüfek ele geçirdi.

Gözaltına alınan bir şüpheli emniyete götürüldü.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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