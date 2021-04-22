Son dakika haberleri: Hatay'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı
Gelen son dakika haberlerine göre Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında şüpheli E.A'nın evinde arama yaptı.
Aramada, bir miktar uyuşturucu ile Hint keneviri ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz