Son dakika haberleri... Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Bir son dakika haberine göre Hatay'ın İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde uyuşturucu ticareti iddiası üzerine bir otomobilde ve evde arama yaptı.

Otomobil ve adreste, 1 kilo 154 gram esrar ile 97,70 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli