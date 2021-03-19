Son dakika haberleri... Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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Son dakika haberleri... Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

19.03.2021 10:09 | Son Güncelleme: 19.03.2021 10:14
Son dakika haberleri... Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Bir son dakika haberine göre Hatay'ın İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde uyuşturucu ticareti iddiası üzerine bir otomobilde ve evde arama yaptı.

Otomobil ve adreste, 1 kilo 154 gram esrar ile 97,70 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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