HATAY'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 3 KİŞİ TUTUKLANDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

HATAY'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HATAY'da polis tarafından durdurulan bir TIR'da 97.84 gram metamfetamin ele geçirildi.

HATAY'da polis tarafından durdurulan bir TIR'da 97.84 gram metamfetamin ele geçirildi. TIR'da gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Uyuşturucu satıcılarına yönelik istihbarat ekipleriyle ortak çalışma yapan narkotik polisi, İskenderun - Erzin kara yolunda şüphe üzerine bir TIR'ı durdurdu. TIR'ın dorsesinde arama yapan ekipler, 97.84 gram metamfetamin ele geçirdi. TIR'da bulunan M.B., M.A., İ.H.O. gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında ise bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

HATAY'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 3 KİŞİ TUTUKLANDI
HATAY'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 3 KİŞİ TUTUKLANDI
HATAY'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 3 KİŞİ TUTUKLANDI
HATAY'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Vatandaşların yılan sanıp ekiplere haber verdiği oluklu kertenkele paniğe neden oldu
Vatandaşların yılan sanıp ekiplere haber verdiği oluklu kertenkele paniğe neden oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker İlham Aliyev Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Rafet El Roman
Spor Cristiano Ozan Tufan Yiğit Şardan Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
HATAY'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 3 KİŞİ TUTUKLANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.06.2021 17:12:09. #1.13#

title