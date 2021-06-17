HATAY'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 3 KİŞİ TUTUKLANDI

HATAY'da polis tarafından durdurulan bir TIR'da 97.84 gram metamfetamin ele geçirildi.

HATAY'da polis tarafından durdurulan bir TIR'da 97.84 gram metamfetamin ele geçirildi. TIR'da gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Uyuşturucu satıcılarına yönelik istihbarat ekipleriyle ortak çalışma yapan narkotik polisi, İskenderun - Erzin kara yolunda şüphe üzerine bir TIR'ı durdurdu. TIR'ın dorsesinde arama yapan ekipler, 97.84 gram metamfetamin ele geçirdi. TIR'da bulunan M.B., M.A., İ.H.O. gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında ise bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı