Son dakika haberleri | Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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Son dakika haberleri | Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Son dakika haberleri | Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Hatay'ın Antakya ve Yayladağı ilçelerindeki uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın Antakya ve Yayladağı ilçelerindeki uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Ekinci Mahallesi'nde Y.Y'ye ait adrese baskın düzenledi.

Ev ve bahçesinde yapılan aramada 4 kök Hint keneviri ele geçirildi, Y.Y gözaltına alındı.

Yayladağı Dağdüzü Mahallesi'nde Ö.G'ye ait ev ve bahçede yapılan aramada da 3 kilo 940 gram esrar bulundu.

Ö.G. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu

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