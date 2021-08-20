Son dakika haberleri | Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Son dakika haberine göre Hatay'ın Antakya ve Yayladağı ilçelerindeki uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın Antakya ve Yayladağı ilçelerindeki uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Ekinci Mahallesi'nde Y.Y'ye ait adrese baskın düzenledi.

Ev ve bahçesinde yapılan aramada 4 kök Hint keneviri ele geçirildi, Y.Y gözaltına alındı.

Yayladağı Dağdüzü Mahallesi'nde Ö.G'ye ait ev ve bahçede yapılan aramada da 3 kilo 940 gram esrar bulundu.

Ö.G. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu