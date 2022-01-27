Son dakika haberleri | Hatay'da uyuşturucu operasyonu

HATAY (İHA) - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 3 bin 402 adet captagon ve bin 800 dolar ele geçirildi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Reyhanlı'da bir ikamette yapılan operasyonda 3 bin 402 adet captagon ve bin 800 Amerikan Doları ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak K.C. gözaltına alındı. - HATAY

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa