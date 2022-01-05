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Son dakika haberleri: Hatay'da uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberleri: Hatay'da uyuşturucu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da bir iş yerinde uyuşturucu ile yakalanan şahıs gözaltına alındı.

HATAY (İHA) - Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da bir iş yerinde uyuşturucu ile yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Antakya Yeni Sanayide bulunan bir iş yerinde ve iş yerinde bulunan M.K'nın yapılan üst aramasında 52,37 gram metamfetamin, 61,54 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi, 2 adet 60-70 cm uzunluğunda kenevir, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

İş yeri sahibi Y.P gözaltına alınırken, hakkında adli işlem yapıldı. - HATAY

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