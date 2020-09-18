Son dakika haberleri! Hatay'da uyuşturucu operasyonu
Son dakika gündem haberine göre Hatay'ın Defne ilçesinde bir evde yapılan aramada 7 kök Hint keneviri ele geçirildi.
18.09.2020 15:31 | Son Güncelleme: 18.09.2020 15:35
Hatay'ın Defne ilçesinde bir evde yapılan aramada 7 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi ve uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, çalışma kapsamında Armutlu Mahallesi'nde İ.G'nin evinde yaptığı aramada 7 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Şüpheli İ.G. hakkında işlem yapıldı.
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Kaynak: AA