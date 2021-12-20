Son dakika haberleri: Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Son dakika haberleri: Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberleri: Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı
AA / Cem Genco - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik kontrollerde şüphe üzerine bir yolcu minibüsünü durdurdu.

Minibüste aramada ekipler, yolculardan R.Ç'nin üzerinde 438 gram metamfetamin buldu.

Öte yandan, Denizciler Mahallesi'ndeki H.Y ile M.U'nun evlerine operasyon düzenleyen ekipler, 30 gram sentetik esrar, 12 gram metamfetamin ile 12.21 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheliden R.Ç ve H.Y, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, M.U. adli denetimle serbest bırakıldı.

Son dakika haberleri: Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberleri: Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberleri: Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı

AA / Cem Genco - Son Dakika Haberleri

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