Son dakika haberleri | Hatay'da Türk Kızılay'dan polislere "sıcak" ikram
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Son dakika haberleri | Hatay'da Türk Kızılay'dan polislere "sıcak" ikram

31.01.2021 23:55 | Son Güncelleme: 31.01.2021 23:58
Son dakika haberleri | Hatay'da Türk Kızılay'dan polislere

Son dakika gündem haberi... Türk Kızılay Hatay Şubesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında görevli polisleri ziyaret etti.

Türk Kızılay Hatay Şubesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında görevli polisleri ziyaret etti.

Kentte kontrol noktalarını gezen Türk Kızılay ekibi, polislere sıcak çorba, çay ve tatlı ikramında bulundu.

Türk Kızılay çalışanları, polis ekiplerine görevlerinde başarı diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan

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