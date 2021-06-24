Son dakika haberleri | Hatay'da trafik kazası: 1 yaralı
Son dakika haber: Hatay'ın Defne ilçesinde seyir halindeki minibüse arkadan çarptıktan sonra refüje çıkan kamyonun şoförü yaralandı.
Hatay'ın Defne ilçesinde seyir halindeki minibüse arkadan çarptıktan sonra refüje çıkan kamyonun şoförü yaralandı.
İbrahim Topal idaresindeki 31 AU 993 plakalı kamyon, Antakya-Yayladağ yolu Harbiye mevkiinde aynı yönde seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen 31 GY 913 plakalı minibüse arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle refüje çıkarak durabilen kamyonun şoförü yaralandı.
Yaralı şoför, ambulansla Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak