Son dakika haberleri! Hatay'da "tombalacı" operasyonu: 2 gözaltı
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Son dakika haberleri! Hatay'da "tombalacı" operasyonu: 2 gözaltı

Son dakika haberleri! Hatay'da 'tombalacı' operasyonu: 2 gözaltı
Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Hatay'da tombala oynatmak için sosyal medya üzerinden müşteri topladığı öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'da tombala oynatmak için sosyal medya üzerinden müşteri topladığı öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Samandağ'da sosyal medya üzerinden tombala oynatılmasıyla ilgili şüpheli A.D. ve C.D'yi tespit etti.

Şüphelilerin internet üzerinden müşteri topladığı belirlendi.

Zanlıların evlerinde, biletlerle ilgili notların tutulduğu defter, 5 dolu ve farklı tarihlerde oynanmış tombala kağıdı ile cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

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