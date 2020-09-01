Son dakika haberleri! Hatay'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 tutuklama
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri! Hatay'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 tutuklama

Son dakika 3. sayfa haberi... Hatay'da silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Son dakika haberleri! Hatay'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 tutuklama
01.09.2020 18:54 | Son Güncelleme: 01.09.2020 18:58

Hatay'da silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, merkez ilçe Antakya'da yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere toplam 5 kişi de serbest bırakıldı.

Şüphelilerin adreslerine yapılan operasyonlarda 2'si otomatik 4 tabanca, otomatik tüfek ile bunlara ait şarjör ve çok sayıda mermi bulunmuştu. - HATAY

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ziya Selçuk Murat Kurum Faik Öztrak Süleyman Soylu
Magazin Emrah Muhterem Nur Pınar Tartan Müslüm Gürses
Spor Sinan Gümüş Fatih Terim Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Karar Eylül Adana Futbolcu
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Hatay'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 tutuklama - Hatay
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.9.2020 18:58:25. #1.14#
title