Son dakika haberleri! Hatay'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 tutuklama
Son dakika 3. sayfa haberi... Hatay'da silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.
01.09.2020 18:54 | Son Güncelleme: 01.09.2020 18:58
Hatay'da silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, merkez ilçe Antakya'da yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere toplam 5 kişi de serbest bırakıldı.
Şüphelilerin adreslerine yapılan operasyonlarda 2'si otomatik 4 tabanca, otomatik tüfek ile bunlara ait şarjör ve çok sayıda mermi bulunmuştu. - HATAY
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Kaynak: İHA