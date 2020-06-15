Son dakika haberleri: Hatay'da seyir halindeki otomobil yandı
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Son dakika haberleri: Hatay'da seyir halindeki otomobil yandı

Gelen son dakika haberine göre Antakya'da seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Son dakika haberleri: Hatay'da seyir halindeki otomobil yandı
15.06.2020 12:09 | Son Güncelleme: 15.06.2020 12:41

Antakya'da seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Antakya çevre yolunda seyreden Hatice A. kontrolündeki otomobilin motor bölümü Hatay Adliyesi yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü.

Yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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