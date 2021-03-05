Son dakika haberleri... Hatay'da serada Hint keneviri yetiştiren baba ve oğlu gözaltına alındı
05.03.2021 12:09 | Son Güncelleme: 05.03.2021 12:13
Son dakika habere göre Hatay'da evlerinin bahçesinde kurdukları serada Hint keneviri yetiştirdikleri belirlenen baba ve oğlu gözaltına alındı.
Hatay'da evlerinin bahçesinde kurdukları serada Hint keneviri yetiştirdikleri belirlenen baba ve oğlu gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Defne ilçesinde A.K. ile oğlu M.K'nin evlerinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisine ulaştı.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, bahçedeki serada 446 kök Hint keneviri, 101 gram kubar esrar, 7 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirdi.
Baba ve oğlu gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz