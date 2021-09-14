Son dakika haberleri! Hatay'da sazlık yangını seraları yaktı - Haberler
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Son dakika haberleri! Hatay'da sazlık yangını seraları yaktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri! Hatay'da sazlık yangını seraları yaktı

Son dakika haberine göre Hatay'ın Samandağ ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın seralara zarar verdi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın seralara zarar verdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tekabaşı Mahallesi'nde seralara yakın bulunan sazlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler çevredeki seralara da sıçradı. Yangın, diğer seralara ulaşmadan vatandaşların da desteğiyle kepçe ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonunda söndürüldü.

Yangında 2 sera zarar gördü. - HATAY

Son dakika haberleri! Hatay'da sazlık yangını seraları yaktı

Son dakika haberleri! Hatay'da sazlık yangını seraları yaktı

Son dakika haberleri! Hatay'da sazlık yangını seraları yaktı

Son dakika haberleri! Hatay'da sazlık yangını seraları yaktı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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