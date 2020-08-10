Son dakika haberleri... Hatay'da sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika güncel haberi... Hatay'ın Samandağ ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
10.08.2020 09:47 | Son Güncelleme: 10.08.2020 11:27
Hatay'ın Samandağ ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Meydan Mahallesi'nde sazlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın söndürüldü.
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Kaynak: AA