Son dakika haberleri! Hatay'da otomobilin çarptığı yaya öldü
Anadolu Ajansı / Burak Milli - Haberler | Güncel
Gelen son dakika haberine göre Hatay'ın Arsuz ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
Münir T'nin kullandığı 31 AEP 457 plakalı otomobil, İskenderun-Arsuz yolu Madenli Mahallesi yakınlarında Tufan Yangın'a (32) çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Yangın'ın öldüğünü belirledi.
Yangın'ın cesedi incelemenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Gözaltına alınan araç sürücüsü emniyete götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli