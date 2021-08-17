Son dakika haberleri... Hatay'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Akasya Mahallesi Hatay Büyükşehir Belediyesi Fuar Alanı mevkiinde bulunan dere kenarındaki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak