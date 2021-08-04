Son dakika haberleri... Hatay'da otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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Son dakika haberleri... Hatay'da otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Son dakika haberleri... Hatay'da otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, TOMA'nın da kullanıldığı müdahaleyle kontrol altına alındı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, TOMA'nın da kullanıldığı müdahaleyle kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Küçükdalyan Mahallesi Asi Nehri kenarında bulunan otluk ve kamışlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerine, polis ekipleri de destek verdi. Müdahalede TOMA da kullanıldı.

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler kontrol altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak

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