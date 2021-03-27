Son dakika haberleri... Motosiklet ile minibüsün çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı
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Son dakika haberleri... Motosiklet ile minibüsün çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı

Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Hatay'ın Antakya ilçesinde, motosiklet ile minibüsün çarpışması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde, motosiklet ile minibüsün çarpışması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Emek Mahallesi Rüstem Tümer Paşa Caddesi'nde, motosiklet ile karşı şeritten gelen minibüs çarpıştı.

Kazada hafif yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Son dakika haberleri... Motosiklet ile minibüsün çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haberleri... Motosiklet ile minibüsün çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haberleri... Motosiklet ile minibüsün çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haberleri... Motosiklet ile minibüsün çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak

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