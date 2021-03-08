Minibüsle çarpışan otomobil dereye devrildi: 3 ölü, 2 yaralı
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Minibüsle çarpışan otomobil dereye devrildi: 3 ölü, 2 yaralı

08.03.2021 10:13 | Son Güncelleme: 08.03.2021 10:35

Hatay'ın Kumlu ilçesinde minibüsle çarpışan otomobilin dereye devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Hatay'ın Kumlu ilçesinde minibüsle çarpışan otomobilin dereye devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kumlu-Reyhanlı kara yolunda Suriye uyruklu Ali El Yusufçi (19) yönetimindeki 34 HB 9871 plakalı otomobille karşı yönden gelen Halit Yılık'ın kullandığı (34) 31 ADP 479 plakalı minibüs, Terzihöyük Mahallesi'nde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil dereye devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan Riham Nasif (17) ve Halit El Hamid (41) kaza yerinde hayatını kaybetti, Kalid Aljdoh (28) ve Fayyad Abdulrezzak Alik (25) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kırıkhan ve Reyhanlı'daki hastanelere kaldırıldı.

Minibüsle çarpışan otomobil dereye devrildi: 3 ölü, 2 yaralı
Minibüsle çarpışan otomobil dereye devrildi: 3 ölü, 2 yaralı
Minibüsle çarpışan otomobil dereye devrildi: 3 ölü, 2 yaralı
Minibüsle çarpışan otomobil dereye devrildi: 3 ölü, 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

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