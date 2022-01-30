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Son dakika haberleri! Hatay'da metruk evde çıkan yangın söndürüldü

AA, Mehmet Bayrak - Güncel
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Son dakika haberleri! Hatay'da metruk evde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberler: Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde metruk evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde metruk evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Akasya Mahallesi 5. Yılmaz Sokak'ta metruk bir tek katlı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

AA / Mehmet Bayrak - Güncel

Antakya, İtfaiye, Yangın, Hatay, Güncel, Haber

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