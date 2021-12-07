Son dakika haberleri! Hatay'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü
AA / Mehmet Bayrak - Haberler | Güncel
Son dakika habere göre Hatay'da kullanılmayan metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
HATAY (AA) - Hatay'da kullanılmayan metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Güllübahçe Mahallesi Silahlı Kuvvetler Caddesi'ndeki binadan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine sevk edilen ekipler, yangını kontrol altına aldıktan sonra soğutma çalışması yaptı.