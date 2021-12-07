Son dakika haberleri! Hatay'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Hatay'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü

AA / Mehmet Bayrak - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Hatay'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü

Son dakika habere göre Hatay'da kullanılmayan metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

HATAY (AA) - Hatay'da kullanılmayan metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Güllübahçe Mahallesi Silahlı Kuvvetler Caddesi'ndeki binadan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine sevk edilen ekipler, yangını kontrol altına aldıktan sonra soğutma çalışması yaptı.

Son dakika haberleri! Hatay'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberleri! Hatay'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberleri! Hatay'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü

AA / Mehmet Bayrak - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title