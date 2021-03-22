Son dakika haberleri... Hatay'da manavda çıkan yangın korkuttu
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Son dakika haberleri... Hatay'da manavda çıkan yangın korkuttu

22.03.2021 23:07 | Son Güncelleme: 22.03.2021 23:13
Son dakika haberleri... Hatay'da manavda çıkan yangın korkuttu

Son dakika gelişmesine göre Hatay'ın Antakya ilçesinde bir manavda çıkan yangın korkuttu.

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir manavda çıkan yangın korkuttu. Manav dükkanının sahibi fenalık geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Antakya ilçesi Kurtuluş Caddesi'nde Suriye uyruklu bir vatandaşa ait manavda elektrik kontağından yangın çıktı. Yangın mahallede paniğe yol açarken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Manav dükkanı sahibi ise fenalık geçirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsı sakinleştirmeye çalıştı. Çıkan yangında dükkanda maddi hasar oluştu. - HATAY

Son dakika haberleri... Hatay'da manavda çıkan yangın korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 23:13:39. #1.16#
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