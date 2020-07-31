Son dakika haberleri: Hatay'da Kurban Bayramı namazı
Son dakika haberlerine göre Dış görüntü Namaz kılınması Hutbe - Hatay Hatay'da vatandaşlar bayram namazını Anadolu'nun ilk camisi olarak bilinen Habib-i Neccar Camisinde kıldı.
31.07.2020 07:36 | Son Güncelleme: 31.07.2020 09:08
Dış görüntü
Namaz kılınması
Hutbe - Hatay
Hatay'da vatandaşlar bayram namazını Anadolu'nun ilk camisi olarak bilinen Habib-i Neccar Camisinde kıldı.
Vatandaşlar, iç ve dış avlularda yerlere serilen hasırlar ve beraberlerinde getirdikleri seccadeler üzerinde bayram namazını maske takarak ve sosyal mesafeye dikkat ederek kıldı.
İl Müftüsü İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili, tarafından verilen vaazın ardından hutbe okundu, namaz kılındı ve eller semaya açılarak dualar edildi.
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Kaynak: AA