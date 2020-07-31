Son dakika haberleri: Hatay'da Kurban Bayramı namazı Son dakika haberlerine göre Dış görüntü Namaz kılınması Hutbe - Hatay Hatay'da vatandaşlar bayram namazını Anadolu'nun ilk camisi olarak bilinen Habib-i Neccar Camisinde kıldı.

Dış görüntü

Namaz kılınması

Hutbe - Hatay

Hatay'da vatandaşlar bayram namazını Anadolu'nun ilk camisi olarak bilinen Habib-i Neccar Camisinde kıldı.

Vatandaşlar, iç ve dış avlularda yerlere serilen hasırlar ve beraberlerinde getirdikleri seccadeler üzerinde bayram namazını maske takarak ve sosyal mesafeye dikkat ederek kıldı.

İl Müftüsü İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili, tarafından verilen vaazın ardından hutbe okundu, namaz kılındı ve eller semaya açılarak dualar edildi.

Kaynak: AA