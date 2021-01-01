Son dakika haberleri | Hatay'da komşusunun silahla vurduğu kişi öldü
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Son dakika haberleri | Hatay'da komşusunun silahla vurduğu kişi öldü

01.01.2021 17:37 | Son Güncelleme: 01.01.2021 17:40
Son dakika haberleri | Hatay'da komşusunun silahla vurduğu kişi öldü

Son dakika haberleri... Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir kişi, komşusunu tabancayla vurarak öldürdü.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir kişi, komşusunu tabancayla vurarak öldürdü.

Kocatepe Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu öne sürülen Sinan Beyazlat ile komşusu Mustafa K. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu Mutafa K, üzerindeki tabancayla Sinan Beyazlat'ı yaraladı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalenin ardından İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılan Beyazlat, kurtarılamadı.

Gözaltına alınan Mustafa K, emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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