Son dakika haberleri: Hatay'da kardeşinin kimliğiyle kendini gizleyen hükümlü yakalandı Gelen son dakika haberine göre Hatay'ın İskenderun ilçesinde 14 ayrı suçtan aranan ve 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 14 ayrı suçtan aranan ve 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Numune Mahallesinde şüphe üzerine durdurdukları H.D'nin üst aramasını yapan ekipler, 4,50 gram esrar ile bıçak buldu. Kardeşinin kimliğiyle kendini gizlemeye çalıştığı belirlenen ve 14 ayrı suçtan aranması ile 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü emniyete götürüldü. Kaynak: AA