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Son dakika haberleri | Hatay'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı

AA, Salim Taş - Güncel
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Son dakika haberleri | Hatay'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Son dakika haberlerine göre Hatay'ın Antakya ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda gümrük kaçağı 190 paket sigara, 45 litre alkol ele geçirildi.

Ekipler, K.K'yi gözaltına aldı.

AA / Salim Taş - Güncel

Antakya, Hatay, Güncel, Haberler

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