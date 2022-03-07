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Son dakika haberleri | Hatay'da kaçakçılık operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri | Hatay'da kaçakçılık operasyonu

Son dakika gelişmesine göre Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da gümrük kaçağı 620 paket sigara, 21 bin adet makaron, 65 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

HATAY (İHA) - Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da gümrük kaçağı 620 paket sigara, 21 bin adet makaron, 65 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri kaçakçılık suçları kapsamında çalışma gerçekleştirdi. Haraparası ve Akasya mahallelerinde bulunan iki iş yerinde yapılan aramada 620 paket gümrük kaçağı sigara, 21 bin adet makaron, 65 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler Ö.E. ve S.H. hakkında adli işlem yapıldı. - HATAY

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Antakya, Sigara, Hatay, 3. Sayfa, Haberler

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