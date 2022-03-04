Son dakika: Hatay'da iş yerinde kaçak içki ve sigara ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Hatay'da iş yerinde kaçak içki ve sigara ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

AA, Erdal Türkoğlu - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika: Hatay'da iş yerinde kaçak içki ve sigara ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haber... Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde iş yerinde 1331 paket kaçak sigara, 3 şişe kaçak içki ve 11 cinsel içerikli ürün ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde iş yerinde 1331 paket kaçak sigara, 3 şişe kaçak içki ve 11 cinsel içerikli ürün ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Narlıca Mahallesi'ndeki V.A'ya ait ev ve iş yerine baskın yaptı.

Yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu belirlenen 1331 paket kaçak sigara, 3 şişe kaçak içki ve 11 cinsel içerikli ürün bulundu.

V.A. gözaltına alındı.

AA / Erdal Türkoğlu - Güncel

Kaçak Sigara, Kaçak İçki, Antakya, Hatay, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title