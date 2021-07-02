Hatay'da iş yerinde gümrük kaçağı makaron, çay ve sigara bulunan şüpheli yakalandı
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Hatay'da iş yerinde gümrük kaçağı makaron, çay ve sigara bulunan şüpheli yakalandı

Hatay'da iş yerinde gümrük kaçağı makaron, çay ve sigara bulunan şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'da iş yerinde 191 bin 400 gümrük kaçağı makaron, 1142 paket çay ve 99 bin sigara sarma kağıdı ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'da iş yerinde 191 bin 400 gümrük kaçağı makaron, 1142 paket çay ve 99 bin sigara sarma kağıdı ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçağı ürün bulundurulduğu bilgisi üzerine merkez Antakya ilçesi Meydan Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerinde, 191 bin 400 gümrük kaçağı makaron, 1142 paket çay, 99 bin sigara sarma kağıdı ve 6 bin 312 poşet çay ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli F.Ç. emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

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