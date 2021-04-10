Son dakika haberleri... HATAY'DA KAÇAK ALKOL VE SİGARA OPERASYONU
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Son dakika haberleri... HATAY'DA KAÇAK ALKOL VE SİGARA OPERASYONU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 11 adrese kaçak alkol ve sigara operasyonu düzenlendi.

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 11 adrese kaçak alkol ve sigara operasyonu düzenlendi.

Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, daha önceden belirlenen 11 işyerine yapılan eş zamanlı operasyonda 160 litre kaçak alkol, 300 paket kaçak sigara, 1 adet kuru sıkı tabanca, bir miktar av tüfeği fişeği ve bir miktar cinsel uyarıcı hap ele geçirildi. Operasyonda 6 kişiye toplamda 20 bin lira para cezası yazıldı.

Son dakika haberleri... HATAY'DA KAÇAK ALKOL VE SİGARA OPERASYONU
Son dakika haberleri... HATAY'DA KAÇAK ALKOL VE SİGARA OPERASYONU
Son dakika haberleri... HATAY'DA KAÇAK ALKOL VE SİGARA OPERASYONU
Son dakika haberleri... HATAY'DA KAÇAK ALKOL VE SİGARA OPERASYONU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 17:48:51. #1.14#
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