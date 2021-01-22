Son dakika haberleri | Hatay'da iş yerinde kumar oynayan 16 kişiye 50 bin 400 lira ceza
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Son dakika haberleri | Hatay'da iş yerinde kumar oynayan 16 kişiye 50 bin 400 lira ceza

22.01.2021 13:11 | Son Güncelleme: 22.01.2021 13:14
Son dakika haberleri | Hatay'da iş yerinde kumar oynayan 16 kişiye 50 bin 400 lira ceza

Gelen son dakika haberine göre Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kurallarını ihlal ederek kumar oynayan 16 kişiye 50 bin 400 lira ceza uygulandı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kurallarını ihlal ederek kumar oynayan 16 kişiye 50 bin 400 lira ceza uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barbaros Mahallesi Nergiz Sokak'taki bir iş yerinde kumar oynandığı ihbarı üzerine adrese baskın düzenledi.

Ruhsatı ve vergi levhası olmadığı belirlenen iş yerinde yakalanan 16 kişiye, Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadıkları gerekçesiyle 50 bin 400 lira ceza verildi.

Öte yandan, polis kamerasına yansıyan görüntüde, iş yerinin kapısını bir süre açmayan şüphelilerin bazılarının saklandıkları masanın altında yakalanması yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu

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