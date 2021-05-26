Son dakika haberleri... Hatay'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika gündem haberine göre Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da, Mobilya İhtisas Sanayi Sitesinde bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.
Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da, Mobilya İhtisas Sanayi Sitesinde bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.
Sitede bir işletmede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İtfaiye ekipleri gelene kadar ilk müdahaleyi işletme personeli yaptı. İtfaiyenin de müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
Yangın nedeniyle hasar oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak