Son dakika haberleri... Hatay'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Hatay'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberleri... Hatay'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da, Mobilya İhtisas Sanayi Sitesinde bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da, Mobilya İhtisas Sanayi Sitesinde bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

Sitede bir işletmede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri gelene kadar ilk müdahaleyi işletme personeli yaptı. İtfaiyenin de müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın nedeniyle hasar oluştu.

Son dakika haberleri... Hatay'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri... Hatay'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak

Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Haftalık verilere göre, her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Osmaniye, Hatay, Adana, Aydın ve Mersin'de görüldü.
Haftalık verilere göre, her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Osmaniye, Hatay, Adana, Aydın ve Mersin'de görüldü.
İSTANBUL-EYÜPSULTAN'DA 4 KATLI BİNANIN ÇATISINDA YANGIN; CAMLARDAN HORTUMLARLA SU SIKARAK MÜDAHALE
İSTANBUL-EYÜPSULTAN'DA 4 KATLI BİNANIN ÇATISINDA YANGIN; CAMLARDAN HORTUMLARLA SU SIKARAK MÜDAHALE
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Volkan Bozkır Mustafa Sarıgül Binali Yıldırım İbrahim Aydemir
Magazin Hadise Murat Boz Ebru Gündeş Demet Akalın
Spor Mesut Özil Fatih Terim Abdullah Avcı Lukas Podolski Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri... Hatay'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.5.2021 17:42:39. #1.16#

title