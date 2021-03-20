Son dakika haberi... Göç eden turnalardan görsel şölen
20.03.2021 23:07 | Son Güncelleme: 20.03.2021 23:37
Son dakika haberlerine göre Göç eden turnalardan görsel şölen Birçok kuş türüne göç sahipliği yapan Hatay'ın Hassa ilçesinde göç eden turnalar görsel şölen oluşturdu.
Göç eden turnalardan görsel şölen
HATAY - Birçok kuş türüne göç sahipliği yapan Hatay'ın Hassa ilçesinde göç eden turnalar görsel şölen oluşturdu.
Hassa'da göçen eden kuşların muhteşem görüntüsü izleyenleri mest etti. Leyleklerin ve yırtıcı kuşların ardından Hatay semalarında turnalar sahne aldı. Göç eden kuşlar görenleri şaşkına çevirirken, turnalar gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞANAY YİĞİT