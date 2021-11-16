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Son dakika haberleri! Hatay'da Geleneksel Çocuk Oyunları Festivali düzenleniyor

AA / Erdal Türkoğlu - Haberler | Kültür Sanat
Son dakika haberleri! Hatay'da Geleneksel Çocuk Oyunları Festivali düzenleniyor

Son dakika haberi: Yayladağı ve Kırıkhan ilçelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla Geleneksel Çocuk Oyunları Festivali düzenlenecek.

YAYLADAĞI, HATAY (AA) - Yayladağı ve Kırıkhan ilçelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla Geleneksel Çocuk Oyunları Festivali düzenlenecek.

Yayladağı ve Kırıkhan belediyeleri tarafından 17-18 Kasım'da yapılacak etkinlikte, kukla, balon katlama gösterisi gibi çeşitli gösteriler gerçekleştirilecek.

Festivalde, kukla ve balon katlama sanatçıları da sahne alacak.

AA / Erdal Türkoğlu - Son Dakika Haberleri

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